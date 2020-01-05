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Сексуальна учасниця ВІА Гри позувала в чорній білизні

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Еріка Герцег - фото 1
Еріка Герцег / instagram

Солістка групи ВІА Гра Еріка Герцег, якій приписують роман з продюсером Костянтином Меладзе, поділилася гарячим фото.

Спокусливий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографії Еріка позує в сексуальній чорній білизні, яка підкреслила шикарну фігуру співачки. Образ завершували чорні панчохи і яскравий макіяж.

"Перше фото в 2020 році. Я бажаю всім, і собі в тому числі, триматися подалі від солодкого і мучного, берегти своє здоров'я і регулярно займатися спортом! Пам'ятайте: все в наших руках. Успіх чекає на нас", – підписала фото Герцег. Шанувальники засипали зірку захопленими коментарями.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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