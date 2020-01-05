Сексуальна учасниця ВІА Гри позувала в чорній білизні

Солістка групи ВІА Гра Еріка Герцег, якій приписують роман з продюсером Костянтином Меладзе, поділилася гарячим фото.

Спокусливий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Екссолістка ВІА Гри показала все, чим її нагородила природа

На фотографії Еріка позує в сексуальній чорній білизні, яка підкреслила шикарну фігуру співачки. Образ завершували чорні панчохи і яскравий макіяж.

"Перше фото в 2020 році. Я бажаю всім, і собі в тому числі, триматися подалі від солодкого і мучного, берегти своє здоров'я і регулярно займатися спортом! Пам'ятайте: все в наших руках. Успіх чекає на нас", – підписала фото Герцег. Шанувальники засипали зірку захопленими коментарями.

Читайте також: Екссолістка ВІА Гри позувала у спокусливому образі