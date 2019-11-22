Экссолістка ВІА Гри показала все, чим її нагородила природа

Колишня учасниця групи ВІА Гра, телеведуча і актриса Тетяна Котова заворожила фанатів новим спокусливим знімком.

Зірка позувала в сукні з глибоким декольте, тримаючись двома руками за пишні груди. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Танці завжди допомагають нам виразити свої емоції і почуття! А ще танцювальні рухи розганяють кров у тілі і збільшують рівень гормону щастя, що підіймає нам настрій в будь-якій ситуації, перевірено! І головне, що це заряджає енергією на цілий день не тільки нас, а й оточуючих. Поділися своїми танцями – поділися настроєм", – підписала вона під фото, на якому спокусливо тримає зубами квітку.

Фоловери співачки відзначили в коментарях, що кадр вийшов дуже яскравим і нагадав про літо. "Суперська", "Яке фото, гаряче і живе", "Яке сонячне у вас фото. Відразу літо закінчилося", "Дуже красива, не відірвати погляд", "Розкішна", – відреагували шанувальники.

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