Екссолістка ВІА Гри позувала у спокусливому образі

Співачка Тетяна Котова не звикла приховувати свою фігуру. Шанувальники у захваті від ідеальної форми дівчини!

Співачка і екссолістка ВІА Гри Тетяна Котова поділилася відвертим фото.

І ще: Спокуслива білявка з ВІА Гри показала ідеальну фігуру в білизні

На знімку, який зірка опублікувала на сторінці в Instagram, Котова відображена в спокусливому вбранні. Зокрема, увагу шанувальників привернув короткий топ, який співачка одягла на голе тіло без білизни. Крізь нього просвічувалися пишні груди Котової.

Читайте також: Сексуальну модель розкритикували за прозоре плаття на публіці: фотофакт