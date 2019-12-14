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Екссолістка ВІА Гри позувала у спокусливому образі

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Тетяна Котова - фото 1
Тетяна Котова / time

Співачка Тетяна Котова не звикла приховувати свою фігуру. Шанувальники у захваті від ідеальної форми дівчини!

Співачка і екссолістка ВІА Гри Тетяна Котова поділилася відвертим фото.

І ще: Спокуслива білявка з ВІА Гри показала ідеальну фігуру в білизні

На знімку, який зірка опублікувала на сторінці в Instagram, Котова відображена в спокусливому вбранні. Зокрема, увагу шанувальників привернув короткий топ, який співачка одягла на голе тіло без білизни. Крізь нього просвічувалися пишні груди Котової.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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