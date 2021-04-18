Сексуальна тренерка Ана Чері захопила фото у спідньому (18+)

Відома фітнес-тренерка Ана Чері знає, як мотивувати займатись спортом. Нещодавно красуня поділилась пікантним фото, на якому яскраво похизувалась підтягнутою фігурою.

34-річна модель та тренерка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у 12 мільйонів. Все тому, що дівчина має власний курс занять з фітнесу, а також регулярно мотивує займатись спортом. До того ж, у красуні зовсім нема комплексів щодо своєї стрункої фігури, яку вона радо демонструє у найефектніших образах.

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Це підтверджує і свіже фото Ани, на якому вона позує у звабливому спідньому. Допис швидко викликав захват у прихильників, зібравши понад 170 тисяч лаків та більше як тисячу коментарів із компліментами. Чері справді вміє привертати увагу:

instagram.com/anacheri

Додамо, що у спортивному костюмі ця тренерка виглядає не менш привабливо:

instagram.com/anacheri

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