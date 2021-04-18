Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Сексуальна тренерка Ана Чері захопила фото у спідньому (18+)

  • 10
Ана Чері роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Ана Чері роздяглась в Інстаграмі

Відома фітнес-тренерка Ана Чері знає, як мотивувати займатись спортом. Нещодавно красуня поділилась пікантним фото, на якому яскраво похизувалась підтягнутою фігурою.

34-річна модель та тренерка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у 12 мільйонів. Все тому, що дівчина має власний курс занять з фітнесу, а також регулярно мотивує займатись спортом. До того ж, у красуні зовсім нема комплексів щодо своєї стрункої фігури, яку вона радо демонструє у найефектніших образах.

І ще: Зваблива Демі Роуз показала гарячі фото майже без одягу (18+)

Це підтверджує і свіже фото Ани, на якому вона позує у звабливому спідньому. Допис швидко викликав захват у прихильників, зібравши понад 170 тисяч лаків та більше як тисячу коментарів із компліментами. Чері справді вміє привертати увагу:

instagram.com/anacheri - фото 456214
instagram.com/anacheri

Додамо, що у спортивному костюмі ця тренерка виглядає не менш привабливо:

instagram.com/anacheri - фото 456215
instagram.com/anacheri

Читайте також: Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини