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Розкішна Тіна Кароль з'явилася на обкладинці ювілейної книги Vogue

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue, яку команда глянцю Vogue UA присвятила українським жінкам, які змінюють світ тут і зараз. До книги увійшли 60 фотосесій українок, що вийшли на сторінках журналу за всю історію його існування.

Вперше в історії українського Vogue на обкладинці зірка України і вибором редакції стала співачка Тіна Кароль. Портретний знімок артистки, автором якого є американський фотограф, прикрасив обкладинку книги Vogue, куди увійшли 60 фотосесій українських жінок, які раніше були опубліковані в журналі.

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"Найкращі кадри зі зйомок Vogue UA перетворюють цю книгу в справжню антологію фемінізму і моди. Стильні образи 60 видатних українок, які знайшли справу свого життя, – джерело натхнення на всі часи", – каже головний редактор Vogue UA Філіп Власов.

"Для мене велика честь прикрасити обкладинку книги Vogue і бути в ній поряд з жінками, які не тільки знайшли справу свого життя і досягли в ньому успіху, а й надихають інших йти за своєю мрією і історією свого успіху представляють Україну в світі", – додає Тіна Кароль.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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