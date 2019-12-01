M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії

30 листопада відбулася п'ята щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 2019. Дізнайтеся, хто переміг цього року у 12 номінаціях!

П'ята щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 2019 відбулася 30 листопада у київському Палаці спорту.

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Глядачі змогли не лише поділити радість з улюбленими артистами, яким цьогоріч вдалося здобути бажану перемогу, а й насолодитися справжнім грандіозним концертом! Публіку вражали та захоплювали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, голосистий ALEKSEEV, тендітна Мішель Андраде, а також справжній прорив року – MELOVIN.

До вашої уваги імена тріумфаторів M1 Music Awards 2019:

За внесок у розвиток національної музичної індустрії:

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка виграла у номінації за внесок у розвиток

Прорив року:

MELOVIN

Проривом року став MELOVIN

Золотий грамофон:

Тіна Кароль

Золотий грамофон – Тіна Кароль з піснею Сила висоти

Червона Рута:

Настя Каменських

Настя Каменських перемогла у номінації Червона рута

Хіт року:

Дим – Время и Стекло

Время и Стекло забрали нагороду у номінації Хіт року

DANCE PARADE:

Monatik

Монатік переміг у номінації Dance Parade

Рок. Тільки Рок!:

Без обмежень

У номінації рок перемогли Без обмежень

Гурт року:

Время и Стекло

Время и Стекло – гурт року

Favorit року:

Время и Стекло

Кліп року:

Monatik

Співак року:

Monatik

Monatik став співаком року

Співачка року:

Настя Каменських

Співачкою року стала Настя Каменських

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