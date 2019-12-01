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M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії

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Дізнайтесь імена переможців M1 MUSIC AWARDS 2019 - фото 1
Дізнайтесь імена переможців M1 MUSIC AWARDS 2019

30 листопада відбулася п'ята щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 2019. Дізнайтеся, хто переміг цього року у 12 номінаціях!

П'ята щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 2019 відбулася 30 листопада у київському Палаці спорту.

Насолоджуйтесь: MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні

Глядачі змогли не лише поділити радість з улюбленими артистами, яким цьогоріч вдалося здобути бажану перемогу, а й насолодитися справжнім грандіозним концертом! Публіку вражали та захоплювали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, голосистий ALEKSEEV, тендітна Мішель Андраде, а також справжній прорив року – MELOVIN.

До вашої уваги імена тріумфаторів M1 Music Awards 2019:

За внесок у розвиток національної музичної індустрії:

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка виграла у номінації за внесок у розвиток - фото 371383
Вєрка Сердючка виграла у номінації за внесок у розвиток

Прорив року:

MELOVIN

Проривом року став MELOVIN - фото 371384
Проривом року став MELOVIN

Золотий грамофон:

Тіна Кароль

Золотий грамофон – Тіна Кароль з піснею Сила висоти - фото 371385
Золотий грамофон – Тіна Кароль з піснею Сила висоти

Червона Рута:

Настя Каменських

Настя Каменських перемогла у номінації Червона рута - фото 371386
Настя Каменських перемогла у номінації Червона рута

Хіт року:

Дим – Время и Стекло

Время и Стекло забрали нагороду у номінації Хіт року - фото 371387
Время и Стекло забрали нагороду у номінації Хіт року

DANCE PARADE:

Monatik

Монатік переміг у номінації Dance Parade - фото 371388
Монатік переміг у номінації Dance Parade

Рок. Тільки Рок!:

Без обмежень

У номінації рок перемогли Без обмежень - фото 371389
У номінації рок перемогли Без обмежень

Гурт року:

Время и Стекло

Время и Стекло – гурт року - фото 371390
Время и Стекло – гурт року

Favorit року:

Время и Стекло

M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії - фото 371391

Кліп року:

Monatik

M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії - фото 371393

Співак року:

Monatik

Monatik став співаком року - фото 371392
Monatik став співаком року

Співачка року:

Настя Каменських

Співачкою року стала Настя Каменських - фото 371394
Співачкою року стала Настя Каменських

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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