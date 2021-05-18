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Сексуальна Тіна Кароль спокусила мережу у крихітному топі: пікантні фото

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль спричинила справжній ажіотаж в мережі, опублікувавши гарячі фото. Насолоджуйтеся свіжою відвертою фотосесією артистки.

Так, Тіна Кароль порадували своїх шанувальників в Instagram черговим звабливим образом. Співачка позувала у чорному коротенькому топі на тонких бретелях і лосинах з пікантним вирізом, демонструючи свої апетитні форми у всій красі.

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Свій сексуальний лук вона доповнила трендовою хусткою на голові. Колекцію модних аксесуарів Кароль випустила спільно з брендом Dolya.

"Хусточки – новий drop", – прокоментувала знімки співачка.

Сексуальна Тіна Кароль спокусила мережу у крихітному топі: пікантні фото - фото 459938

Сексуальна Тіна Кароль спокусила мережу у крихітному топі: пікантні фото - фото 459939

Сексуальна Тіна Кароль спокусила мережу у крихітному топі: пікантні фото - фото 459937

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