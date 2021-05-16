Наталя Могилевська підкорила шанувальників сміливим експериментом із зовнішністю: відео

Українська співачка Наталя Могилевська не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю. І новий імідж артистки вразив її шанувальників.

Так, у своєму Instagram 45-річна Наталя Могилевська опублікувала відео, в якому показала себе в новому образі і поцікавилася думкою фанатів. На кадрах зірка постала з яскравим кольором волосся – коріння пофарбовані у чорний, а довжина – в зелений бірюзового відтінку.

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При цьому вона задумливо розглядає свою шевелюру і зазначає, що результат здивував навіть її саму. "Народ, щось я переборщила з якимось пігментом. Щось відтінок начебто не той. Як вам? Чи нормально?" – запитала Могилевська у користувачів мережі.

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