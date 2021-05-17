Це наша історія: Тіна Кароль відверто висловилася про стосунки з Даном Баланом

Співачка Тіна Кароль прокоментувала свої стосунки зі співаком Даном Баланом. Днями артист опублікував пост, в якому зізнався, що між ним і Кароль дійсно була симпатія.

Нещодавно продюсер проєкту "Голос країни" заявив, що роман артистів – це був лише піар-хід для підняття рейтингів шоу. Шанувальники проєкту обурювалися від того, що їх обдурили, адже вони вірили і сподівалися, що між Тіною Кароль і Даном Баланом дійсно є почуття.

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Першим прокоментувати ситуацію вирішив молдавський співак. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував пост, в якому розповів все, як було:

"А в чому обман? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього. Те, що ви бачили в ефірах це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі придумали. Те, що сказав продюсер Голосу про "придуману історію", він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре якщо у нас з'явився б романтичний зв'язок і підштовхував нас на це... а в кінцевому підсумку насправді вийшла щира симпатія".

Кароль, своєю чергою, вирішила також висловитися. "Хіба флірт називають обманом? Це гра півтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі і це наша історія. Як буде далі – це наш secret paradise", – загадково написала артистка у сторіс інстаграму.

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