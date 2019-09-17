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Сексуальна тенісистка: відома блогерка показала апетитні форми

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Теммі Хемброу в образі тенісистки - фото 1
Теммі Хемброу в образі тенісистки / instagram.com/tammyhembrow

Популярна блогерка Теммі Хемброу викликала справжній захват у фанатів через нові фото в образі тенісистки. Хто сказав, що цей спорт може бути несексуальним?

25-річна австралійська фітнес-блогерка Теммі Хеброу зовсім не соромиться демонструвати публіці свою розкішну фігуру, тому не дивно, що на своєму профілі в соцмережі Instagram у неї вдосталь пікантних кадрів, а також більш як 9 мільйонів підписників.

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До того ж, білявка виховує двох маленьких діточок та має власні курси тренувань для жінок будь-якого віку та форм. А своїми формами вона мотивує та надихає фанатів. З цим важко посперечатись, дивлячись на кадри з її недавньої зйомки в образі тенісистки. Тут справді гаряче:

Сексуальна тенісистка: відома блогерка показала апетитні форми - фото 355651

Сексуальна тенісистка: відома блогерка показала апетитні форми - фото 355652

Сексуальна тенісистка: відома блогерка показала апетитні форми - фото 355653

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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