Сексуальна супермодель з Бразилії спокусила Instagram знімками топлес

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо схвилювала свою майже 11-мільйонну армію шанувальників у мережі. Красуня показала свіжу серію пікантних фото.

Так, на знімках, які Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram, модель позувала на тлі моря. Вона стояла спиною до камери з розпущеним волоссям. Знялася красуня лише у трусиках, а груди прикрила руками.

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Свій сміливий образ вона доповнила крислатим капелюхом. Шанувальники одразу засипали манекенницю компліментами у коментарях до кадрів.

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