Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Сексуальна супермодель з Бразилії спокусила Instagram знімками топлес

  • 298
Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо схвилювала свою майже 11-мільйонну армію шанувальників у мережі. Красуня показала свіжу серію пікантних фото.

Так, на знімках, які Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram, модель позувала на тлі моря. Вона стояла спиною до камери з розпущеним волоссям. Знялася красуня лише у трусиках, а груди прикрила руками.

І ще: Кайлі Дженнер вдруге стало мамою: перше фото новонародженого немовля

Свій сміливий образ вона доповнила крислатим капелюхом. Шанувальники одразу засипали манекенницю компліментами у коментарях до кадрів.

Сексуальна супермодель з Бразилії спокусила Instagram знімками топлес - фото 495616

Сексуальна супермодель з Бразилії спокусила Instagram знімками топлес - фото 495617

Сексуальна супермодель з Бразилії спокусила Instagram знімками топлес - фото 495615

Читайте також: Розкута модель Джоселін Чу розбурхала ідеальною фігурою: фото 18+

пропозиції партнерів
Новини