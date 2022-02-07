Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Кайлі Дженнер вдруге стало мамою: перше фото новонародженого немовля

  • 272
Кайлі Дженнер народила другу дитину - фото 1
Кайлі Дженнер народила другу дитину / instagram

Американська зірка Instagram Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками радісною новиною – вона народила другу дитину. І красуня уже показала в мережі перший знімок.

Так, Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта. Про це вона розповіла в Instagram. Крім цього, модель показала зворушливе чорно-біле фото, на якому рука її старшої дочки Стормі тримає маленьку ручку.

І ще: В Університеті Нью-Йорка відкрили незвичайний курс: вивчатимуть творчість Тейлор Свіфт

Кадр зірка підписала коротко: "2/2/22", додавши емодзі у вигляді синього сердечка. Користувачі мережі припустили, що колір вказує на стать дитини, і Кайлі дала зрозуміти, що це хлопчик. При цьому офіційно зіркова мама не розкрила ні стать, ні ім'я немовля.

Кайлі Дженнер вдруге стало мамою: перше фото новонародженого немовля - фото 495522

Читайте також: 45-річна зірка серіалу Клон показала себе у купальнику: шанувальники у захваті

пропозиції партнерів
Новини