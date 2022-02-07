Кайлі Дженнер вдруге стало мамою: перше фото новонародженого немовля

Американська зірка Instagram Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками радісною новиною – вона народила другу дитину. І красуня уже показала в мережі перший знімок.

Так, Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта. Про це вона розповіла в Instagram. Крім цього, модель показала зворушливе чорно-біле фото, на якому рука її старшої дочки Стормі тримає маленьку ручку.

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Кадр зірка підписала коротко: "2/2/22", додавши емодзі у вигляді синього сердечка. Користувачі мережі припустили, що колір вказує на стать дитини, і Кайлі дала зрозуміти, що це хлопчик. При цьому офіційно зіркова мама не розкрила ні стать, ні ім'я немовля.

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