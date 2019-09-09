Сексуальна супермодель Алессандра Амбросіо знялася топлес: гаряче фото

Популярна модель Алессандра Амбросіо сфотографувалася без бюстгальтера. Зірка приїхала в Нью-Йорк на високий тиждень моди і перед виходом на подіум показала інтимний кадр.

На сміливому селфі Амбросіо позує топлес, прикривши однією рукою оголені груди, тримаючи другою смартфон. Телефоном зірка закрила частину обличчя.

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Модель знялася практично без макіяжу з зібраними у хвіст волоссям. У коментарі до знімка красуня написала, що майже готова до виходу на червону доріжку.

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