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Олег Сенцов Танці з зірками Серіал Кріпосна

Сексуальна супермодель Алессандра Амбросіо знялася топлес: гаряче фото

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Популярна модель Алессандра Амбросіо сфотографувалася без бюстгальтера. Зірка приїхала в Нью-Йорк на високий тиждень моди і перед виходом на подіум показала інтимний кадр.

На сміливому селфі Амбросіо позує топлес, прикривши однією рукою оголені груди, тримаючи другою смартфон. Телефоном зірка закрила частину обличчя.

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Модель знялася практично без макіяжу з зібраними у хвіст волоссям. У коментарі до знімка красуня написала, що майже готова до виходу на червону доріжку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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