Санта Дімопулос відверто зізналася, скільки заплатила за пологи в Монако

Ексучасниця української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос зовсім недавно вдруге стала мамою. 14 вересня красуня народила донечку. Ім'я дівчинки співачка поки не розкриває, але зате детально розповіла, як проходили пологи. До слова, для такої важливої ​​події артистка вибрала клініку і лікаря в Монако.

Так, співачка Санта Дімопулос у своїй останній публікації в Instagram розповіла своїм підписникам усе про пологи за кордоном. Так, за словами зірки, вона вибрала Європу, щоб її чоловік міг якомога більше часу перебувати поруч, але при необхідності літати до Києва по роботі. Крім цього, Санта також зізналася, скільки вона заплатила за пологи, і чому вибрала саме Монако.

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"Спочатку розглядали варіант Маямі, але він відпав як тільки ми зрозуміли, що мій чоловік не зможе весь час перебувати там, йому потрібно бути якийсь час в Києві по роботі. Ми досить довго шукали підходящий будинок на 3,5 місяця і знайшли в Босолей, що в 5 хвилинах їзди від госпіталю принцеси Грейс. Через те, що я боялася стрімких пологів, мій вибір очевидний. в Ніцці і Монако народжували багато моїх подруг і абсолютна більшість задоволені своїм вибором", – розповідає новоспечена матуся.

Санта також додала, що вибір припав саме на Монако через погоду, море, повітря, їжу, атмосферу. Але не забула співачка і про найцікавіше – скільки ж обійшлися пологи у європейській клініці. Порахувавши, з'ясувалося, що артистка витратила приблизно 9 тисяч євро:

лікар – 4000 євро;

анестезіолог – 2000 євро;

лікарня – 2700 євро (одиночна палата);

УЗД – близько 200 євро;

аналізи – по 100 євро.

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