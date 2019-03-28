Настя Каменських показала пікантний тизер до нового відео

Сексуальна українська співачка Настя Каменських випустила тизер до нового ролика. Зірка у відвертій червоній сукні позує в спокусливих позах. Відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

На відео Каменських у довгій червоній сукні на тонких бретельках, з відвертим декольте і пікантним розрізом збоку сексуально рухається під музику. Співачка звабливо пестить себе по ногах, плечах і обличчі.

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Артистка додала, що повна версія ролика вийде в п'ятницю, 29 березня, але що саме це буде – не уточнила.

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