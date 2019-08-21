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Сексуальна русалонька? Ліндсей Лохан нагадала про себе фото на пляжі

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Ліндсей Лохан у купальнику - фото 1
Ліндсей Лохан у купальнику / instagram.com/lindsaylohan

Курйозна зірка Ліндсей Лохан доволі рідко з'являється у центрі уваги мережі, однак нещодавно руда бестія поділилась фото з відпочинку, які зібрали не лише позитивні коментарі.

33-річна американська акторка та модель Ліндсей Лохан активно почала вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 7 мільйонів підписників. Там дівчина без комплексів ділиться кадрами зі свого життя. Нещодавно зірка показала сонячні знімки на пляжі у доволі дивному купальнику, який привернув увагу до фігури Ліндсей. Руда модель позує без косметики на острові у перерві між зйомками у шоу The Masked Singe. Частина користувачів засипала акторку компліментами, а частина порадила Лохан зайнятися нарешті спортом та власним здоров'ям.

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Сексуальна русалонька? Ліндсей Лохан нагадала про себе фото на пляжі - фото 349274

Сексуальна русалонька? Ліндсей Лохан нагадала про себе фото на пляжі - фото 349275

Сексуальна русалонька? Ліндсей Лохан нагадала про себе фото на пляжі - фото 349276

Джерело фото: instagram.com/lindsaylohan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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