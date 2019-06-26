Ікона стилю: Наомі Кемпбелл отримає довгоочікувану нагороду

Британська модна рада нагородить супермодель Наомі Кемпбелл титулом ікона стилю. 49-річній Наомі вручать відповідну нагороду на церемонії The Fashion Awards 2 грудня у Лондоні.

Британська модна рада також відзначить внесок моделі Наомі Кемпбелл у розвиток індустрії моди та її благодійну роботу.

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Ми не можемо згадати гіднішого кандидата на цю премію, ніж легендарну Наомі Кемпбелл, яка домоглася дивовижних успіхів у моді. Наомі – затятий борець за розширення можливостей і права жінок, активістка та стильна жінка. Ми дуже раді вручити їй нагороду "Ікона стилю" і подякувати за її видатний внесок в індустрію, – сказала виконавчий директор Британської ради моди Керолайн Раш.

Протягом 30 років Наомі – одна з найзатребуваніших моделей світу: вона десятки разів з'являлася на обкладинках модних видань та ставала обличчям безлічі брендів. Крім цього Наомі Кемпбелл – перша темношкіра дівчина, котра з'явилася на обкладинках французького Vogue. Наомі також допомагає жителям Африки і мігрантам і бореться за права жінок і ЛГБТ-спільноти.

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