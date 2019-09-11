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Сексуальна Ріта Ора похизувалась формами у бікіні (фото)
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Популярна співачка Ріта Ора потішила фанатів пікантним знімком у купальнику. Ця білявка з пишними формами демонструє справжню жіночу вроду!
28-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи чи прості будні.
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Нещодавно Ріта вирішила зробити невеличку 5-денну перерву між концертами та насолодитись теплом. Звісно ж, не обійшлось без купальника, який підкреслив ефектну фігуру білявки. Без косметики, укладки та зайвого одягу – Ора справді знає, як підкорювати серця фанатів.
Джерело фото: instagram.com/ritaora
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