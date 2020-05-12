Сексуальна Rihanna знялася в рекламі білизни: фото 18+

Американська попвиконавиця Ріанна взяла участь у пікантній фотосесії. Вона знялася в рекламній кампанії власного бренду Savage X Fenty. Знімками знаменитість поділилася у своєму Instagram.

32-річна виконавиця позувала у шикарній білизні.

І ще: Rihanna – BELIEVE IT: слухайте першу за 4 роки пісню зірки

На одному фото вона зображена, напівлежачи, на тлі пальм. На ній ліловий мереживний комплект. На сайті бренду бюстгальтер можна придбати за 64 долари, а труси за 30 доларів. Під фото співачка написала, що нова колекція Savage X Fenty з'явилася на честь дворіччя марки. Ріанна також подякувала всім, хто купує продукцію бренду.

Фото зірки в цілому набрали 6,8 мільйона лайків і 45 тисяч коментарів.

Читайте також: Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+)