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Сексуальна Rihanna знялася в рекламі білизни: фото 18+

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Rihanna - фото 1
Rihanna / jewellerymag

Американська попвиконавиця Ріанна взяла участь у пікантній фотосесії. Вона знялася в рекламній кампанії власного бренду Savage X Fenty. Знімками знаменитість поділилася у своєму Instagram.

32-річна виконавиця позувала у шикарній білизні.

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На одному фото вона зображена, напівлежачи, на тлі пальм. На ній ліловий мереживний комплект. На сайті бренду бюстгальтер можна придбати за 64 долари, а труси за 30 доларів. Під фото співачка написала, що нова колекція Savage X Fenty з'явилася на честь дворіччя марки. Ріанна також подякувала всім, хто купує продукцію бренду.

Фото зірки в цілому набрали 6,8 мільйона лайків і 45 тисяч коментарів.

Сексуальна Rihanna знялася в рекламі білизни: фото 18+ - фото 403532

Сексуальна Rihanna знялася в рекламі білизни: фото 18+ - фото 403533

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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