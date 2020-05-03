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Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+)

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Сексуальна Рі у білизні - фото 1
Сексуальна Рі у білизні / instagram.com/badgalriri

Популярна співачка Rihanna опинилась у центрі уваги мережі через нові гарячі кадри лише у спідньому. Так зірка рекламує власний бренд, а також хизується звабливою фігурою.

31-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna не частий гість соцмереж, однак вона має доволі активний профіль в Instagram, де періодично публікує фото. Зірка ділиться з фанатами кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежить понад 81 мільйон користувачів.

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Нещодавно вона анонсувала нову лінійку спідньої білизни у колаборації з дизайнером Адамом Сельманом. Звісно ж, такими фото красуня не могла не поділитись з фанатами. Виглядає Рі неймовірно:

Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+) - фото 401596

Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+) - фото 401597

Джерело фото: instagram.com/badgalriri

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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