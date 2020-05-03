Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+)

Популярна співачка Rihanna опинилась у центрі уваги мережі через нові гарячі кадри лише у спідньому. Так зірка рекламує власний бренд, а також хизується звабливою фігурою.

31-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Rihanna не частий гість соцмереж, однак вона має доволі активний профіль в Instagram, де періодично публікує фото. Зірка ділиться з фанатами кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежить понад 81 мільйон користувачів.

І ще: Найзвабливіша гравець у покер розбурхала формами в бікіні

Нещодавно вона анонсувала нову лінійку спідньої білизни у колаборації з дизайнером Адамом Сельманом. Звісно ж, такими фото красуня не могла не поділитись з фанатами. Виглядає Рі неймовірно:

Джерело фото: instagram.com/badgalriri

Читайте також: Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)