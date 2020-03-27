Rihanna – BELIEVE IT: слухайте першу за 4 роки пісню зірки

Американська поп-співачка Rihanna представила нову пісню вперше за чотири роки. Трек "Believe It" артистка записала спільно з канадським репером PartyNextDoor.

Rihanna та репер PartyNextDoor у новій пісні "Believe It" заспівали про відданість у відносинах і про те, як важливо вірити один одному. Користувачі мережі уже оцінили нову композицію. Так, на каналі канадського репера у YouTube лірик-відео уже набрало майже 370 тисяч переглядів і ця кількість невпинно збільшується.

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Пісня увійшла у студійний альбом репера Partymobile, реліз якого відбувся сьогодні вночі, на 27 березня. Всього до збірки увійшло 14 треків.

Останній альбом Rihanna "Anti" вийшов у 2016 році.

PARTYNEXTDOOR & Rihanna – BELIEVE IT: слухайте онлайн нову пісню:

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