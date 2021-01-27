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Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)

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Демі Роуз у бікіні - фото 1
Демі Роуз у бікіні / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз розбурхала мережу пікантним відео у купальнику, тож тепер хейтери не зможуть звинуватити красуню у фотошопі.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз має шалану аудиторію у 15 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. І це не дивно, адже красуня з нетиповими для моделей формами вже встигла отримати прізвисько англійської Кім Кардашян.

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До того ж, Демі зовсім не соромиться демонструвати свою фігуру у найвідвертіших образах. Це підтверджує і новеньке відео, на якому дівчина позує лише у крихітному купальнику зі зміїним принтом. За короткий час ролик зібрав понад 400 тисяч переглядів та тисячі захоплених коментарів. Тепер навряд чи хтось зможе звинуватити Роуз у тому, що її форми несправжні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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