Реперка Карді Бі шокувала нарядом з голою оптичною ілюзією

Популярна американська реперка Карді Бі вразила шанувальників пікантним відео, на якому продемонструвала незвичайний наряд з оптичною ілюзією.

Так, у ролику Карді Бі з'явилася у напівпрозорому платті бренду Pierre-Louis Auvray. Наряд складається з білих вставок, а його основна частина зроблена з тканини, яка просвічується, яка взагалі не прикриває білизну реперки.

І ще: Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)

Крім того, плаття прикрашає космічний принт багряного відтінку. Образ зірка доповнила чорними босоніжками на підборах.

"Насолоджуйтесь життям", – прокоментувала реперка.

Читайте також: Найкрасивіша жінка світу здивувала сміливою стрижкою: фото топлес