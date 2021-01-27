Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Реперка Карді Бі шокувала нарядом з голою оптичною ілюзією

  • 1
Карді Бі - фото 1
Карді Бі / instagram

Популярна американська реперка Карді Бі вразила шанувальників пікантним відео, на якому продемонструвала незвичайний наряд з оптичною ілюзією.

Так, у ролику Карді Бі з'явилася у напівпрозорому платті бренду Pierre-Louis Auvray. Наряд складається з білих вставок, а його основна частина зроблена з тканини, яка просвічується, яка взагалі не прикриває білизну реперки.

І ще: Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)

Крім того, плаття прикрашає космічний принт багряного відтінку. Образ зірка доповнила чорними босоніжками на підборах.

"Насолоджуйтесь життям", – прокоментувала реперка.

Читайте також: Найкрасивіша жінка світу здивувала сміливою стрижкою: фото топлес

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9296
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 866
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2643
Загрузка...
Новини