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Сексуальна принцеса Лея: блогерка розбурхала пікантним образом (18+)

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Сара Андервуд в обарзі принцеси Леї - фото 1
Сара Андервуд в обарзі принцеси Леї / instagram.com/saraunderwood

Відома блогерка Сара Андервуд опинилась у центрі уваги мережі через сексуальний образ до Хелловіну. Білявка перетворилась у гарячу версію Принцеси Леї із Зоряних війн. Тут спекотно!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та актриса Сара Андервуд зачаровує не тільки суперників, а й шанувальників. Гаряча білявка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів користувачів. Там вона публікує захопливі кадри зі своїх мандрівок і не лише.

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Нещодавно Сара вирішила нагадати, що до Хелловіну залишилось не так багато часу. Красуня поділилась знімками в образі звабливої Принцеси Леї з саги "Зоряні війни" без білизни

Сексуальна принцеса Лея: блогерка розбурхала пікантним образом (18+) - фото 360276

Сексуальна принцеса Лея: блогерка розбурхала пікантним образом (18+) - фото 360277

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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