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Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова вміє завести шанувальників відвертими образами, а зараз зірка радує мережу спекотними літніми кадрами. Адже красуня вирушила нарешті на відпочинок і вже показала перші спокусливі знімки.

Оля Полякова вирішила провести свою відпустку в Мексиці, на курорті Канкун, там зараз, до речі, відпочиває Настя Каменських разом з Потапом. Про те, що Полякова поїхала у відпустку, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Також зірка розповіла про те, що вона вирушила до Мексики разом зі своєю сім'єю і сім'єю продюсера Михайла Ясинського.

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"Канкун! Так, як я сюди добиралася, втративши напередодні паспорт з візою своєю і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав. Але як же я рада, що все вийшло! Фотограф Михайло Ясинський – мій незмінний автор, на всіх спільних відпочинках!" – написала Полякова в Instagram.

Крім цього, Королева ночі опублікувати спокусливі фотографії, на яких вона позує у відвертому купальнику кислотного кольору. Ефектний купальник вигідно підкреслив струнку фігуру, апетитні форми та пружні сідниці Олі.

Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото - фото 380189

Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото - фото 380190

Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото - фото 380191

Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото - фото 380192

Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото - фото 380193

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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