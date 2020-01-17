Сексуальна Оля Полякова показала відверті пляжні фото

Епатажна українська співачка Оля Полякова вміє завести шанувальників відвертими образами, а зараз зірка радує мережу спекотними літніми кадрами. Адже красуня вирушила нарешті на відпочинок і вже показала перші спокусливі знімки.

Оля Полякова вирішила провести свою відпустку в Мексиці, на курорті Канкун, там зараз, до речі, відпочиває Настя Каменських разом з Потапом. Про те, що Полякова поїхала у відпустку, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Також зірка розповіла про те, що вона вирушила до Мексики разом зі своєю сім'єю і сім'єю продюсера Михайла Ясинського.

І ще: Тіна Кароль зачарувала незвичайною фотосесією

"Канкун! Так, як я сюди добиралася, втративши напередодні паспорт з візою своєю і Аліси, не побажаєш нікому! Спасибі всім, хто допомагав. Але як же я рада, що все вийшло! Фотограф Михайло Ясинський – мій незмінний автор, на всіх спільних відпочинках!" – написала Полякова в Instagram.

Крім цього, Королева ночі опублікувати спокусливі фотографії, на яких вона позує у відвертому купальнику кислотного кольору. Ефектний купальник вигідно підкреслив струнку фігуру, апетитні форми та пружні сідниці Олі.

Читайте також: Гаряча Слава Камінська похвалилася розкішними формами