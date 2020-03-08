Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі показала бюст

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє вражати своїм розкішним виглядом. Зірка активно працює над фігурою у спортзалі, тож може собі дозволити найекстравагантніші образи, а недавній вихід Ніколь у латексному костюмі викликав справжній захват у фанів.

41-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Кожна поява зірки на публіці – це щось особливе, а недавній образ Ніколь змусив користувачів засипати її компліментами. Співачка обрала червоні латексні штанці та топ, який підкреслив її розкішний бюст. Шерзінгер точно не скоро покине сцену, адже, здається, зовсім не змінилась за останні 20 років!

Джерело фото: instagram.com/nicolescherzinger

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