Сексуальна Наталя Могилевська оголила сідниці у пікантному відео

Українська співачка Наталя Могилевська відправилася на відпочинок у Єгипет разом зі своїм тренером. Результати тренувань у сонячній країні зірка показала на пікантному відео, яке розмістила в Instagram.

На спокусливих кадрах зваблива зірка у білизні демонструє оголені підтягнуті сідниці, плавно рухаючись в такт музиці. На задньому фоні можна розглянути ідеальні декорації – морські пейзажі і пальми, але шанувальники не змогли відірвати очей від фігури Наталії.

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Сміливий ролик буквально приголомшив фанатів співачки. Вони поспішили запевнити артистку, що вона виглядає ідеально і пообіцяли на неї рівнятися.

"Я змогла схуднути і народитися заново тільки після того, як пробачила свої недосконалості. Полюбила всі свої таланти, з вдячністю до Всесвіту, який мене ними обдарувала. Легко сказати. Але які інструменти? Як саме цього досягти? У будь-якому віці можна виглядати прекрасно, головне – бажання і праця", – прокоментувала ролик Могилевська.

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