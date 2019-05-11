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Леся Нікітюк показала відверте фото в мережі

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася відвертим фото, на якому вона позувала в ліжку. Пікантний кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська шоувумен Леся Нікітюк показала шанувальникам новий сміливий кадр, на якому красуня позувала у спальні на ліжку, а поруч з нею лежав розкішний букет квітів.

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Хоч підпис до фото був нейтральним, проте підписники відразу запідозрили в ньому натяк на новий роман Лесі. Фанати атакували зірку розпитуваннями в коментарях. Сама ж Нікітюк не відповідала на подібні питання фоловерів.

Варто відзначити, що ще напередодні Дня святого Валентина телеведуча розповіла про те, що стосунки з бойфрендом сягнули фінальної точки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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