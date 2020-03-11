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Сексуальна Настя Каменських завела мережу зухвалим образом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Спокуслива українська співачка Настя Каменських обожнює експерименти з образами і одягом. Цього разу красуня на свіжих фото показала екстравагантний лук, в якому поєднуються шкіра, ланцюги і навіть спортивні штани.

Так, Настя Каменських приміряла чорний короткий топ, спортивні штани з високою посадкою на гумці, а центральними елементами образу стали оригінальна куртка-бомбер з ланцюгами, шнурівкою на відкритій спині і шкіряними вставками. Гарячий і ексцентричний образ зірка доповнила природним макіяжем, а також виділила виразні очі і густо нафарбувала вії.

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Так сміливі та провокаційні експерименти артистки до вподоби її шанувальникам. Підписники відразу ж кинулися обговорювати образ своєї улюблениці та засипали її компліментами.

Сексуальна Настя Каменських завела мережу зухвалим образом - фото 391234

Сексуальна Настя Каменських завела мережу зухвалим образом - фото 391235

Сексуальна Настя Каменських завела мережу зухвалим образом - фото 391236

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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