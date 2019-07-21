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Сексуальна Надя Мейхер спокушає мережу соковитим тілом

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Артистка на фото стоїть в оригінальній позі з розкинутими руками - фото 1
Артистка на фото стоїть в оригінальній позі з розкинутими руками / clutch.ua

Учасниця золотого складу групи ВІА Гра, українська співачка і продюсер Надія Мейхер довела, що багатодітні матері також можуть мати чудову фігуру.

Спокусливі фото співачки часто з'являються на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Так, цього разу 37-річна Надія Мейхер, вразила своїх шанувальників спокусливим декольте. На фотографії, яку Надя опублікувала в мережі, вона постала на огляд публіки в довгому темному платті, яке повторило всі соковиті вигини тіла.

Цей наряд підкреслив не тільки красиву фігуру співачки, але і пишний бюст. Волосся Мейхер розпущене і злегка розпатлане, а на її обличчі нюдовий макіяж. Артистка стоїть в оригінальній позі з розкинутими руками, вона млосно дивиться в камеру. Шанувальники, звісно ж, не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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