А жінка буває на осінь так схожа: Божики презентували зворушливе відео 5-річною дівчинкою

Олександр та Юлія Божики "одягнули" у музику вірш поетеси Ліни Костенко "А жінка буває на осінь так схожа...", який прочитала 5-річна Кіра Касинець з Ужгорода. Зворушливе відео дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Вірш "А жінка буває на осінь так схожа..." геніальної Ліни Костенко під музичний супровід сім'ї Божиків декламувала 5-річна Кіра Касинець з Ужгорода. Цікаво, що під час створення відео одним із найдорожчих компліментів для Кіри було визнання творчою групою того, що вона працює як доросла, має наполегливість та працездатність не по віку.

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"Результат вийшов неймовірний! Коли ми знайомились зі сценарієм і розкадровкою – ми не сподівались, що відео вийде настільки динамічним. Вийшов справжній короткометражний фільм! У відео розповідається про історію маленької дівчинки, яка завдяки своїй безпосередності та цікавості потрапляє до нас на репетицію. Вона починає читати вірш, ми з Олександром її підтримуємо музикою. Це історія також про те, що не потрібно боятися відчинити двері до своєї мрії", – розповіла Юлія Божик.

Допомогли побачити цей продукт таким фахівці своєї справи Наталя Данилко та студія "Family Tree". Інтонацію та правильне дихання Кірі поставила Якушко Наталія Павлівна.

Атмосферу відео з маленькою Кірою створила сукупність факторів, які є нашим, рідним: і красиве українське місто Львів, і чудові майстри-віртуози – Олександр та Юлія Божики, і пісня "Чарівна скрипка", під яку відбувається дійство, і ніжний вірш...

У відео музиканти виконали знамениту пісню Ігоря Поклада "Чарівна скрипка". Олександр зробив своє аранжування цієї пісні для скрипки та фортепіано.

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