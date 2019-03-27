Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником

  • 68
Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр прогулювалися парком - фото 1
Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр прогулювалися парком / Pleasurephoto Room

Одна з найпопулярніших італійських актрис Моніка Белуччі і її молодий бойфренд Ніколас Лефевр потрапили у об'єктиви папараці під час романтичної прогулянки у Версалі.

Про роман 54-річної Моніки Беллуччі і 36-річного Ніколаса Лефевра стало відомо в листопаді 2018 року. Однак італійська актриса не хотіла афішувати стосунки.

І ще: Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії

Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр прогулювалися парком у невеликому місті у Франції, у Версалі. Для побачення на свіжому повітрі актриса вибрала чорний оксамитовий костюм, з-під якого визирала блузка в білий горох. Образ доповнили чоботи на високих підборах і велика сумка на плече.

Обранець Моніки Беллуччі обрав більш зручний варіант наряду і надів джинси, кофту і зелене пальто поверх. Незважаючи на те, що закохані помітили папарацці, вони продовжували обніматися, цілуватися і не відпускали руку один одного.

Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником - фото 317156

Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником - фото 317157

Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником - фото 317158

Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником - фото 317159

Читайте також: Як виглядає Моніка Белуччі з білявим волоссям

Джерело: bobrtimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1712
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • Вчора, 12:13
  • 1074
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1196
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз