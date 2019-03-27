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Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником
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Одна з найпопулярніших італійських актрис Моніка Белуччі і її молодий бойфренд Ніколас Лефевр потрапили у об'єктиви папараці під час романтичної прогулянки у Версалі.
Про роман 54-річної Моніки Беллуччі і 36-річного Ніколаса Лефевра стало відомо в листопаді 2018 року. Однак італійська актриса не хотіла афішувати стосунки.
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Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр прогулювалися парком у невеликому місті у Франції, у Версалі. Для побачення на свіжому повітрі актриса вибрала чорний оксамитовий костюм, з-під якого визирала блузка в білий горох. Образ доповнили чоботи на високих підборах і велика сумка на плече.
Обранець Моніки Беллуччі обрав більш зручний варіант наряду і надів джинси, кофту і зелене пальто поверх. Незважаючи на те, що закохані помітили папарацці, вони продовжували обніматися, цілуватися і не відпускали руку один одного.
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