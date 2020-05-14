Найвідоміша модель з вітиліго позувала у бікіні

Відома модель Вінні Харлоу показала нові гарячі фото. Мережа на знімки відреагувала захоплено.

Канадська модель з порушенням пігментації шкіри (вітиліго) Вінні Харлоу зробила фотосесію у відвертому бікіні на даху. Дівчина розмістила знімки у своєму Instagram-акаунті.

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25-річна модель позує в рожевому купальнику марки Nyud Swim і в рожевих кросівках. Волосся дівчини заплетене в косиці у стилі афро. Купальник, як на Харлоу, можна придбати на сайті бренду за 106 доларів.

Фото викликали шквал захоплення у дописувачів знаменитості. В цілому, знімки отримали 770 тисяч лайків і майже чотири тисячі коментарів.

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