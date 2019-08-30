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Верховна Рада 1 вересня

Сексуальна модель показала сідниці у крихітному бікіні

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Жизель Олівейра - фото 1
Жизель Олівейра / instagram

Популярна бразильська модель Жизель Олівейра поділилася в Instagram фото з пляжного відпочинку. На кадрі Жизель позує у відвертому купальнику, який вигідно підкреслює її фігуру.

Бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала знімки з пляжного відпочинку.

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На одному з них вона постає в дуже відвертому купальнику, в якому оголюються її сідниці. Фотографії з'явилися на Instagram-сторінці красуні. У підписі до знімка написано, що його зробили під час відпочинку на Ямайці.

Плечі Жизель Олівейри прикриває укорочений топ блакитного кольору. А сам купальник, який зшитий з дуже невеликого шматка тканини, яскраво-червоного кольору.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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