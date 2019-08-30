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Австралійська фітоняшка роздяглась в Instagram (18+)

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Теммі Хемброу роздяглась - фото 1
Теммі Хемброу роздяглась

Австралійська модель Теммі Хеброу викликала шквал коментарів через фото у крихітній білизні. Цій дівчині точно немає, що приховувати.

25-річна австралійську фітнес-блогерку Теммі Хемброу частенько порівнюють з Кім Кардашян, і справа не лише у гарячих формах дівчини.

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Білявка, яка мотивує та викликає шквал негативу в жінок, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9,8 млн підписників. І це не дивно, адже Теммі не соромиться демонструвати свою фігуру у провокативних фото. І недавній знімок Хемброу у білизні це підтверджує, адже важко не помітити її пишні форми. Тут справді спекотно:

Австралійська фітоняшка роздяглась в Instagram (18+) - фото 351282

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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