Австралійська фітоняшка роздяглась в Instagram (18+)

Австралійська модель Теммі Хеброу викликала шквал коментарів через фото у крихітній білизні. Цій дівчині точно немає, що приховувати.

25-річна австралійську фітнес-блогерку Теммі Хемброу частенько порівнюють з Кім Кардашян, і справа не лише у гарячих формах дівчини.

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Білявка, яка мотивує та викликає шквал негативу в жінок, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9,8 млн підписників. І це не дивно, адже Теммі не соромиться демонструвати свою фігуру у провокативних фото. І недавній знімок Хемброу у білизні це підтверджує, адже важко не помітити її пишні форми. Тут справді спекотно:





Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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