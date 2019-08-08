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Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них

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Серед "скопійованих" Джіджі Хадід, Амаль Клуні та інші - фото 1
Серед "скопійованих" Джіджі Хадід, Амаль Клуні та інші / imgwonders

Кеті Стуріно – 35-річна американська модель, інста-блогер і просто красуня з почуттям гумору. Кеті – одна з тих, хто зайнятий нелегкою справою популяризації розміру плюс-сайз у маси.

Дівчина відтворює аутфіти відомих людей, щоб показати, як той чи інший модний образ буде виглядати на пишному тілі.

І ще: Зваблива модель plus-size лише в сорочці підкорила фанатів

Серед "скопійованих" – Джіджі Хадід, Амаль Клуні, герцогині Кейт і Меган. Власне, точними двійниками наряди не назвеш. Швидше, це комплекти у такий самій стилістиці, адаптовані для пишного тіла. Подивимося, що ж в результаті вийшло.

А виходить по-різному, іноді копія об'єктивно вдаліша за оригінал. Наприклад, в аутфіті з червоним пальто Кеті з її яскравою зовнішністю виглядає виграшніше за блідий оригінал. Білизняний топ розумно замінений на більш закритий, а блакитні штани з тканини на щільні сині. Завищена талія, що маскує живіт, вертикальні лінії розстебнуте пальто: все як за підручником.

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346392

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346386

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346387

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346388

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346389

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346390

Plus-size блогерка копіює образи худих моделей і виглядає краще за них - фото 346391

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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