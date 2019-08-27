Курйозна Кім Кардашян показала свої форми для Vogue: фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги, а все через незвичайну зйомку для відомого журналу Vogue. Форми курйозної моделі стали ще не природнішими.

38-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Кім Кардашян постійно під прицілами камер, однак навіть у вільний час вона залишається онлайн, адже веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 146 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Кім стала героїнею нового номера глянцю VOGUE ARABIA. Саме кадри зі зйомки десь у пустелі біля Каліфорнії модель показала фанатам. Окрім того, що інтерв'ю у неї брав її ж чоловік Каньє, оригінальністю відзначилась і сама фотосесія. Річ у тому, що зірка позувала в ефектних образах з корсетами, які або підкреслювали її форми, або робили їх зовсім неприродними. Зацініть:

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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