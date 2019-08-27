Сексуальна Хайді Клум показала розкішний бюст: фото

Відома модель Хайді Клум не збирається поступатись молоді у своєму ефектному вигляді. Ця красуня з легкістю підкорить будь-якого не лише чарівною усмішкою, а й розкішною фігурою.

46-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум знає секрет молодості, адже виглядає неймовірно на свій рік. Зірка, яка невдовзі зможе позмагатися з Монікою Беллуччі, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 6 мільйонів підписників. Там білявка ділиться майже всім, що з нею відбувається, а також не соромиться публікувати доволі пікантні кадри.

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У ніч на 27 серпня Хайді побувала на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі, а для такого заходу вона обрала крихітну чорну сукню з ефектним декольте. Перші фото красуня опублікувала на своїй сторінці, викликавши справжній шквал компліментів. Адже доволі важко не помітити стрункі ноги та пишний бюст Клум.

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