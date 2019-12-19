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Наймолодша мільярдерка світу похизувалась формами у білизні (фото)

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Кайлі Дженнер роздяглась в Instagram - фото 1
Кайлі Дженнер роздяглась в Instagram / instagram.com/kyliejenner

Відома зірка Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі через серію пікантних кадрів без одягу. Наймолодша у світі мільярдерка цілком комфортно почувається просто у спідньому.

22-річна модель, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер знаходить час не лише для різноманітних модних проєктів, а й для своєї сторінки в соцмережі Instagram. Там за юною красунею стежать понад 153 млн користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Кайлі вирішила прочинити залаштунки зйомок та опублікувала серію кадрів у спідньому. Тисячі компліментів та мільйони лайків підтверджують, що юна модель вже з легкістю може позмагатись у популярності та у фігурі зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян.

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась формами у білизні (фото) - фото 374901

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась формами у білизні (фото) - фото 374902

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась формами у білизні (фото) - фото 374903

Наймолодша мільярдерка світу похизувалась формами у білизні (фото) - фото 374904

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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