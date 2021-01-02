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Сексуальна MARUV здивувала фанатів зухвалим образом снігуроньки

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Українська виконавиця MARUV порадувала шанувальників новою фотосесією. І вона дуже гаряча!

Цього разу співачка стала сучасною та привабливою Снігуронькою для дорослих.

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Фотосесія вийшла дуже відвертою. На фотографіях дівчина одягнена в червоний боді і яскраві панчохи такого ж кольору. На руках у зірки червоні рукавички, на голові святковий капелюх Санти. Волосся у MARUV теж червоного кольору. Мінімум одягу підкреслює красиву фігуру співачки.

Ще на одному фото MARUV сидить на колінах у молодого і стильного Санти Клауса в темних окулярах. На задньому фоні красуються дві привабливі дівчини в чорних нарядах. Читачі оцінили фотографії епатажної співачки. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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