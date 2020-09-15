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Леся Нікітюк спокусила підписників пікантним фото без білизни

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Відома українська шоувумен Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників сексуальними образами. Телеведуча поділилася пікантними знімками з Туреччини.

Так, на свіжих гарячих кадрах Леся Нікітюк позувала в рожевих плавках та в білій сорочці, під яку вирішила не одягати бюстгальтер. Такий наряд вигідно підкреслив пишне декольте красуні.

І ще: Каменських в одній білизні похизувалася апетитними формами

"Вибрати фото для дівчини – це ще той зубний біль", – прокоментувала знімки Леді Ле.

Пікантний образ Нікітюк не залишив шанувальників байдужими. У коментарях вони залишили безліч коментарів для української телеведучої.

Леся Нікітюк спокусила підписників пікантним фото без білизни - фото 425499

Леся Нікітюк спокусила підписників пікантним фото без білизни - фото 425500

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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