Леся Нікітюк спокусила підписників пікантним фото без білизни

Відома українська шоувумен Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників сексуальними образами. Телеведуча поділилася пікантними знімками з Туреччини.

Так, на свіжих гарячих кадрах Леся Нікітюк позувала в рожевих плавках та в білій сорочці, під яку вирішила не одягати бюстгальтер. Такий наряд вигідно підкреслив пишне декольте красуні.

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"Вибрати фото для дівчини – це ще той зубний біль", – прокоментувала знімки Леді Ле.

Пікантний образ Нікітюк не залишив шанувальників байдужими. У коментарях вони залишили безліч коментарів для української телеведучої.

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