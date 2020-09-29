Сексуальна королева: Крістіна Агілера розбурхала новою зйомкою (18+)

Поп-зірка Крістіна Агілера не припиняє захоплювати своїми образами на сцені, і нова фотосесія для журналу не стала винятком. Високі чобітки, корсети та прозоре вбрання - ця білявка вміє дивувати!

39-річна американська зірка Крістіна Агілера останні кілька років активно намагається розпочати нову сторінку в кар'єрі. Але яскраві образи співачки все одно періодично вражають шанувальників. Підтверджує це і недавня зйомка Агілери, фотографіями з якої білявка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 7 мільйонів підписників.

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Співачка постала у пікантних образах для нового номера видання L'Officiel Italia, який навіть назвав Крістіну королевою. А фанати не змогли не помітити її сексуальність на яскравих фото, де вона позує у корсетах, піджаках та справді гарячих образах.

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