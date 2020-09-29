Бісексуальна жінка-пастор стала стриптизеркою: гарячі фото (18+)

Мешканка США, яка працювала пастором-євангелістом, стала стриптизеркою. Американка усвідомила, що вона бісексуальна і розлучилася з чоловіком, з яким у неї народилося троє дітей.

Мешканка Міннесоти Ніколь Мітчелл росла в суворій баптистській сім'ї. У 2016 році вона стала однією з перших жінок-пасторів. При цьому, родичам не подобалися її лідерські якості. Мітчелл зазначає, що її вчили, що місце жінки на кухні і з дітьми.

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Якось жінка відвідала виставу на ЛГБТ-тему, а пізніше, переглядаючи фото красивих жінок в мережі, зрозуміла, що є бісексуальною і пансексуальною. Американка почала зніматися у фотосесіях ню, пішла з церкви і зайнялася стриптизом.

Зараз 36-річна Мітчелл розлучена зі своїм чоловіком, з яким у неї троє спільних дітей. Вона заробляє на інтимних фото і стверджує, що щаслива як ніколи.

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