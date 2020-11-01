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Холостячка Олександр Усик

Найсексуальніша гравець у покер захоплює своїми розкішними формами (18+)

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Сара Андервуд у купаьнику - фото 1
Сара Андервуд у купаьнику / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі через сонячні фото з відпустки. Ця дівчина точно не комплексує щодо своєї фігури.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно красуня опублікувала архівні кадри у яскравому купальнику та зізналась, що їй дуже потрібна зараз відпустка. І з нею мало хто не погодився, адже від таких сонячних знімків всім захотілось гайнути кудись туди, де тепло.

Найсексуальніша гравець у покер захоплює своїми розкішними формами (18+) - фото 433021

Найсексуальніша гравець у покер захоплює своїми розкішними формами (18+) - фото 433022

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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