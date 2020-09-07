Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Сексуальна Кендалл Дженнер в бікіні похвалилася ідеальною фігурою

  • 18
Кендалл Дженнер - фото 1
Кендалл Дженнер / gettyimages

Популярна американська модель Кендалл Дженнер вирішила продемонструвати користувачам своє ідеальне тіло. І недарма! Адже останні залишилися у захваті від красуні.

Так, в Інстаграмі зірка реаліті-шоу запостила серію фото і відео з відпочинку на озері, де позує в купальнику.

І ще: У Грузії знайшли двійника моделі Кендалл Дженнер: промовисті фотопорівняння

На одному зі знімків знаменитість з'явилася в жовтому бікіні, хизуючись осиною талією і стрункою фігурою. Крім того, Дженнер показала, як засмагала і каталася на водному скутері. Для перегляду фото і відео, гортайте галерею:

"Я обожнюю озера", – підписала публікацію Кендалл. Прихильники зірки не пропустили нагоди потішити модель компліментами: "Ох, ця тонка талія; Ти знаєш, що ти ідеальна?; Як завжди розкішна".

Це цікаво: Де живе Кендалл Дженнер: фото ефектного маєтку моделі

Джерело: Радіо МАКСИМУАМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1175
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 5912
Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)
  • 30 серпня, 18:50
  • 1438
Загрузка...
Новини