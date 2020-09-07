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Сексуальна Кендалл Дженнер в бікіні похвалилася ідеальною фігурою
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Популярна американська модель Кендалл Дженнер вирішила продемонструвати користувачам своє ідеальне тіло. І недарма! Адже останні залишилися у захваті від красуні.
Так, в Інстаграмі зірка реаліті-шоу запостила серію фото і відео з відпочинку на озері, де позує в купальнику.
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На одному зі знімків знаменитість з'явилася в жовтому бікіні, хизуючись осиною талією і стрункою фігурою. Крім того, Дженнер показала, як засмагала і каталася на водному скутері. Для перегляду фото і відео, гортайте галерею:
"Я обожнюю озера", – підписала публікацію Кендалл. Прихильники зірки не пропустили нагоди потішити модель компліментами: "Ох, ця тонка талія; Ти знаєш, що ти ідеальна?; Як завжди розкішна".
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