На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Хайді Клум показала перше фото з весілля з молодим коханим
-
- 16
Супермодель Хайді Клум втретє вийшла заміж. Дивіться, як пройшло весілля красуні!
Відома супермодель Хайді Клум, яка днями втретє вийшла заміж за молодого бойфренда Тома Кауліца, показала перше фото з церемонії одруження.
І ще: Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
У Instagram-акаунті Клум опублікувала зворушливий знімок пристрасного поцілунку з чоловіком. На фото супермодель постала в об'ємній білій сукні і з довгою фатою. Чоловік зірки Том вибрав класичний наряд такого ж кольору, як і його дружина.
"Ми зробили це! Містер і місіс Кауліц", – підписала фотографію зірка. Варто відзначити, що весільна церемонія пари відбулася поблизу італійського острова Капрі на одній з найрозкішніших яхт у світі Christina O, де саме і пройшла передвесільна вечірка пари.
Читайте також: Завжди юна Хайді Клум у прозорій сукні здивувала фанатів
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
21:24Audi готує приємний подарунок для всіх покупців новенького кросовера e-tron
-
21:006 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Геніально: у США з'явилося морозиво зі смаком хот-дога
-
20:23Xiaomi випустила розумний дверний замок з розпізнаванням облич
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:56Хайді Клум показала перше фото з весілля з молодим коханим
-
19:43Ось чому важливо мати чітку життєву ціль
-
19:23Фахівці розповіли про корисні властивості сиру
-
19:12NASA показало фотографію галактичного "канібалізму"
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
18:53Солістка KAZKA похвалилася новим пляжним фото
-
18:41Сміттяр зі США знайшов 23 тисяч доларів, які викинули необачні власники
-
18:24Знаки Зодіаку, у яких вічно немає грошей
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:14Умільці показали справжнісінький DeLorean з дистанційним керуванням
-
18:00Гороскоп на 6 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50У США критики назвали найкращі серіали року
-
17:42Науковці переконані, що спектр емоцій у людей значно більший, ніж вважалось раніше
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
17:14Давно пора: Xiaomi розробляє смартфон, який заряджатиметься від сонця
-
16:52Чому стоматологи радять зубну пасту з фтором
-
16:43Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури
-
16:21Українську Кардашян розкритикували за пластику сідниць
-
16:13Емма Вотсон, Крістен Стюарт та інші зірки знялися в образі Джульєтти
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
10:46Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь
-
08:155 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати
- 03 серпня
-
21:23Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
-
19:20Все банальніше: творці ГРИ ПРЕСТОЛІВ розсекретили офіційний сценарій фінальної серії
-
17:50Творці серіалу ЧОРНОБИЛЬ видалили важливу сцену: початковий сценарій
-
15:55Науковці назвали 8 компонентів відмінного сексу
-
12:30Найкрутіша рок-музика тижня: слухай нові драйвові пісні
-
09:55Без кави: найкращі способи збадьоритися зранку
-
08:14Варення з яблук: прості рецепти приготування
- 02 серпня
-
22:18Одружені чоловіки розповіли, що вони шукають в коханках
-
20:35З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон
-
18:305 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи