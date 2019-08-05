Хайді Клум показала перше фото з весілля з молодим коханим

Супермодель Хайді Клум втретє вийшла заміж. Дивіться, як пройшло весілля красуні!

Відома супермодель Хайді Клум, яка днями втретє вийшла заміж за молодого бойфренда Тома Кауліца, показала перше фото з церемонії одруження.

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У Instagram-акаунті Клум опублікувала зворушливий знімок пристрасного поцілунку з чоловіком. На фото супермодель постала в об'ємній білій сукні і з довгою фатою. Чоловік зірки Том вибрав класичний наряд такого ж кольору, як і його дружина.

"Ми зробили це! Містер і місіс Кауліц", – підписала фотографію зірка. Варто відзначити, що весільна церемонія пари відбулася поблизу італійського острова Капрі на одній з найрозкішніших яхт у світі Christina O, де саме і пройшла передвесільна вечірка пари.

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