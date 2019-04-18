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Ангел Victoria's Secret засвітила глибоке декольте
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На презентацію нової колекції білизни Victoria's Secret сексуальна модель Барбара Палвін прийшла в провокаційному брючному костюмі.
"Щоб зірвати джекпот, робіть ставку на червоне", – радить модель Барбара Палвін.
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На презентацію оновленої лінійки білизни ангел Victoria's Secret прийшла в оксамитових штанах і жакеті, надітому прямо на голе тіло. Провокація вдалася – дівчина привернула максимум уваги публіки і присутніх на заході фотографів.
Спрацювало поєднання м'якого червоного вельвету і рожевого шовку на лацканах і обробці кишень: це надає "двійці" легковажно-піжамного настрою. Манить погляди і гладкий бра з нової колекції, що "виглядає" з декольте Барбари. Мабуть, кращого промо для нової лінійки білизни і вигадати не можна.
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