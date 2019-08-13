Міс США 2012 похизувалась фігурою у бікіні

Популярна модель Олівія Калпо захопила фанатів новими кадрами, на яких демонструє ідеальні форми у купальнику. Ця дівчина з легкістю могла б ще раз перемогти у будь-якому конкурсі краси.

27-річна американська модель та переможниця конкурсів "Міс США 2012" та "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї більш як 4 млн підписників. Там красуня з чарівною усмішкою ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та роботи, не соромлячись показувати звабливі форми.

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А недавні фото Олівії лише це підтверджують, адже куди ж влітку без бікіні та мінімальної кількості одягу. А тисячі вподобань за кадри на сході сонця та перед пляжем говорять замість всіх компліментів.

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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