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Сексуальна гравець у покер вразила фігурою на відпочинку

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Сара Андервуд роздяглась в Instagram - фото 1
Сара Андервуд роздяглась в Instagram / instagram.com/saraunderwood

Найкрасивіша гравець у покер Сара Андервуд потішила фанатів новими гарячими фото з недавньої мандрівки. Звабливі форми дівчини важко не помітити.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійна гравець у покер Сара Андервуд підкорює не лише суперників, а й аудиторію в Instagram, тому не дивно, що у неї понад млн підписників. Дівчина майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів, а її профіль – справжня естетика для очей, адже тут є мандри, розкішні пейзажі та не менш розкішна Сара. Білявка не комплексує щодо своєї фігури, тому часто публікує пікантні знімки. Ось як пройшов недавній відпочинок Андервуд в Юті – з купальниками та з мінімальною кількістю одягу.

І ще: Кім Кардашян показала форми у скандальній білизні

Сексуальна гравець у покер вразила фігурою на відпочинку - фото 359009

Сексуальна гравець у покер вразила фігурою на відпочинку - фото 359010

Сексуальна гравець у покер вразила фігурою на відпочинку - фото 359011

Сексуальна гравець у покер вразила фігурою на відпочинку - фото 359012

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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