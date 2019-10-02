Кім Кардашян показала форми у скандальній білизні

Курйозна Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, адже вирішила похизуватись фігурою у близні власного бренду, який також встиг оскандалитись.

38-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян активно займається не лише різноманітними проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 149 мільйонів користувачів, адже вона щодня ділиться кадрами зі зйомок та буднів.

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Нещодавно Кім опублікувала знімок у білизні власного бренду Skims, який спершу критикували через початкову назву Kimono, а тоді через місце виробництва. І поки суперечки щодо спіднього затихли, зірка вирішила продемонструвати свої пишні форми. Крім шквалу компліментів, Кардашян отримала і коментарі, у яких сумніваються щодо відсутності фотошопу. А як вважаєте ви?

instagram.com/kimkardashian

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