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Кім Кардашян показала форми у скандальній білизні

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Кім Кардашян оголилась - фото 1
Кім Кардашян оголилась / instagram.com/kimkardashian

Курйозна Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, адже вирішила похизуватись фігурою у близні власного бренду, який також встиг оскандалитись.

38-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян активно займається не лише різноманітними проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 149 мільйонів користувачів, адже вона щодня ділиться кадрами зі зйомок та буднів.

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Нещодавно Кім опублікувала знімок у білизні власного бренду Skims, який спершу критикували через початкову назву Kimono, а тоді через місце виробництва. І поки суперечки щодо спіднього затихли, зірка вирішила продемонструвати свої пишні форми. Крім шквалу компліментів, Кардашян отримала і коментарі, у яких сумніваються щодо відсутності фотошопу. А як вважаєте ви?

instagram.com/kimkardashian - фото 358976
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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